Шипачёв, Панин, Вишневский и Стась — игроки, принимавшие участие во всех 19 сезонах КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв и Григорий Панин, а также защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский и нападающий «Ак Барса» Андрей Стась — стали игроками, принимавшими участие во всех 19 сезонах Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В данный момент проходят встречи первого игрового дня нового сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» играет с «Северсталью», «Спартак» принимает «Торпедо», а «Ак Барс» встречается с «Сибирью».

Всего на счету 39-летнего Шипачёва 1134 матча в КХЛ и 1027 (321+706) очков. 40-летний Панин провёл в лиге 987 игр, набрав 185 (45+140) очков. В активе 36-летнего Вишневского 867 встреч и 242 (62+180) очка. 37-летний Стась сыграл в КХЛ 1002 матча и заработал 233 (89+144) очка.