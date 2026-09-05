15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв, Панин, Вишневский и Стась — игроки, принимавшие участие во всех 19 сезонах КХЛ

Шипачёв, Панин, Вишневский и Стась — игроки, принимавшие участие во всех 19 сезонах КХЛ
Комментарии

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв и Григорий Панин, а также защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский и нападающий «Ак Барса» Андрей Стась — стали игроками, принимавшими участие во всех 19 сезонах Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В данный момент проходят встречи первого игрового дня нового сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» играет с «Северсталью», «Спартак» принимает «Торпедо», а «Ак Барс» встречается с «Сибирью».

Всего на счету 39-летнего Шипачёва 1134 матча в КХЛ и 1027 (321+706) очков. 40-летний Панин провёл в лиге 987 игр, набрав 185 (45+140) очков. В активе 36-летнего Вишневского 867 встреч и 242 (62+180) очка. 37-летний Стась сыграл в КХЛ 1002 матча и заработал 233 (89+144) очка.

Материалы по теме
Активность СКА и яркий иностранец в «Ак Барсе». Итоговая таблица трансферов межсезонья КХЛ
Активность СКА и яркий иностранец в «Ак Барсе». Итоговая таблица трансферов межсезонья КХЛ