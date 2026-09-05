Сергей Скворцов стал вторым самым молодым игроком «Торпедо», забившим в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Сергей Скворцов забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге в возрасте 17 лет и 178 дней, став вторым самым молодым игроком нижегородцев, отличившимся в КХЛ, после Антона Силаева (17 лет и 158 дней). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сергей отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Торпедо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Скворцов из-за ворот сделал пас на пятак, а шайба от конька защитника красно-белых Андрея Миронова отлетела в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Чайки» Сергей провёл 69 игр в рамках Молодёжной хоккейной лиги, забил 28 голов и сделал 33 резул