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Сергей Скворцов стал вторым самым молодым игроком «Торпедо», забившим в КХЛ

Сергей Скворцов стал вторым самым молодым игроком «Торпедо», забившим в КХЛ
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Нападающий «Торпедо» Сергей Скворцов забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге в возрасте 17 лет и 178 дней, став вторым самым молодым игроком нижегородцев, отличившимся в КХЛ, после Антона Силаева (17 лет и 158 дней). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сергей отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 со «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Торпедо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Скворцов (Гераськин, Красковский) – 17:52 (5x5)    

На 18-й минуте Скворцов из-за ворот сделал пас на пятак, а шайба от конька защитника красно-белых Андрея Миронова отлетела в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Чайки» Сергей провёл 69 игр в рамках Молодёжной хоккейной лиги, забил 28 голов и сделал 33 резул