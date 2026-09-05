Тамбиев — о дебютном матче с «Динамо»: не справились с нервозностью на старте

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2) на старте регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

— Не справились с нервозностью, пропустили два необязательных гола, необязательное удаление на старте матча. После тайм-аута уже выглядели совсем иначе, немного не хватило реализации моментов. Со второго периода я доволен действиями команды, повторюсь, что реализация оставляла желать лучшего, были хорошие моменты.

— Как удаление Меркли на второй минуте повлияло на игру?

— Там не только Меркли, вся команда. Не накручивали, не нагнетали, всё в рабочем режиме, но не справились, попали под волну. Поддержка зрителей оглушительная, плохо вошли в игру, а опытный и