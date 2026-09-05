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Тамбиев — о дебютном матче с «Динамо»: не справились с нервозностью на старте

Тамбиев — о дебютном матче с «Динамо»: не справились с нервозностью на старте
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2) на старте регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Слепышев (Голышев) – 03:02 (5x5)     2:0 Барабанов (Ружичка, Карпухин) – 10:49 (5x5)     2:1 Тертышный (Мартынов, Никонов) – 37:34 (5x5)    

— Не справились с нервозностью, пропустили два необязательных гола, необязательное удаление на старте матча. После тайм-аута уже выглядели совсем иначе, немного не хватило реализации моментов. Со второго периода я доволен действиями команды, повторюсь, что реализация оставляла желать лучшего, были хорошие моменты.

— Как удаление Меркли на второй минуте повлияло на игру?
— Там не только Меркли, вся команда. Не накручивали, не нагнетали, всё в рабочем режиме, но не справились, попали под волну. Поддержка зрителей оглушительная, плохо вошли в игру, а опытный и