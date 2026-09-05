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Тамбиев назвал самые памятные моменты отечественного хоккея за 80 лет

Тамбиев назвал самые памятные моменты отечественного хоккея за 80 лет
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после поражения от «Автомобилиста» (1:2) ответил, какие моменты из истории отечественного хоккея для него самые памятные. Напомним, в этом году отмечается 80-летие нашего хоккея.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Слепышев (Голышев) – 03:02 (5x5)     2:0 Барабанов (Ружичка, Карпухин) – 10:49 (5x5)     2:1 Тертышный (Мартынов, Никонов) – 37:34 (5x5)    

— Сегодняшний матч проходил в рамках турнира в честь 80-летия нашего хоккея. Какой момент из его истории для вас памятен?
— Если российский — победа на ЧМ-2008, гол Ковальчука в овертайме — знаковая победа. Золото Олимпиады в 2018-м, когда отыгрались за 40 секунд. В истории советского хоккея можно много значимых побед перечислить.

Мне запомнился ЧМ-1978, пересматривал его: тогда сборная СССР два чемпионата мира без золота была. Там был шикарный гол Балдериса со сборной ЧССР, когда проскочил между двух защитников и забил. Можно очень много вспомнить, было много знаков