Тамбиев назвал самые памятные моменты отечественного хоккея за 80 лет

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев после поражения от «Автомобилиста» (1:2) ответил, какие моменты из истории отечественного хоккея для него самые памятные. Напомним, в этом году отмечается 80-летие нашего хоккея.

— Сегодняшний матч проходил в рамках турнира в честь 80-летия нашего хоккея. Какой момент из его истории для вас памятен?

— Если российский — победа на ЧМ-2008, гол Ковальчука в овертайме — знаковая победа. Золото Олимпиады в 2018-м, когда отыгрались за 40 секунд. В истории советского хоккея можно много значимых побед перечислить.

Мне запомнился ЧМ-1978, пересматривал его: тогда сборная СССР два чемпионата мира без золота была. Там был шикарный гол Балдериса со сборной ЧССР, когда проскочил между двух защитников и забил. Можно очень много вспомнить, было много знаков