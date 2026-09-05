Кудашов — о матче с «Динамо»: добились победы, против кого играли — второстепенно

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил победу над московским «Динамо» (2:1) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

— Сделали главное — добились победы. Неровная игра, где-то у нас преимущество, где-то у «Динамо», но главное — победа.

— Почему после первого периода упало качество игры?

— Этот момент продолжается с предсезонки, надо будет поработать. Там много деталей и тактических, и индивидуальных. Отдали преимущество сопернику, сами не атаковали. Проблема видна, мы на предсезонке только пару вторых периодов хорошо провели, в остальное время запирали в зоне.

— В прошлом году у команды были проблемы с дисциплиной. Работали над этим летом?

— Удаление удалению рознь, любой тренер говорит, что мы хотим минимизировать удаления. Это хоккей, всегда удаления будут, стараемся нивелировать это тактикой. Подножки или игра вы