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Кудашов — о матче с «Динамо»: добились победы, против кого играли — второстепенно

Кудашов — о матче с «Динамо»: добились победы, против кого играли — второстепенно
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил победу над московским «Динамо» (2:1) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Слепышев (Голышев) – 03:02 (5x5)     2:0 Барабанов (Ружичка, Карпухин) – 10:49 (5x5)     2:1 Тертышный (Мартынов, Никонов) – 37:34 (5x5)    

— Сделали главное — добились победы. Неровная игра, где-то у нас преимущество, где-то у «Динамо», но главное — победа.

— Почему после первого периода упало качество игры?
— Этот момент продолжается с предсезонки, надо будет поработать. Там много деталей и тактических, и индивидуальных. Отдали преимущество сопернику, сами не атаковали. Проблема видна, мы на предсезонке только пару вторых периодов хорошо провели, в остальное время запирали в зоне.

— В прошлом году у команды были проблемы с дисциплиной. Работали над этим летом?
— Удаление удалению рознь, любой тренер говорит, что мы хотим минимизировать удаления. Это хоккей, всегда удаления будут, стараемся нивелировать это тактикой. Подножки или игра вы