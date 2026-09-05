Тренер «Трактора» Гордон: выбор капитана — нелёгкий вопрос, к нему нужно подходить с умом

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон после матча с «Локомотивом» (1:5) ответил на вопрос о капитане челябинского клуба.

— Сегодня капитаном команды на игру был заявлен Михаил Григоренко. Можно ли сказать, что он останется в этой роли до конца чемпионата?

— Для меня сейчас новая ситуация. Выбор капитана — нелёгкий вопрос, к нему нужно подходить с умом. Мне важно понимать, что каждый из кандидатов понимает под словом «лидерство». Поэтому в ближайших матчах мы увидим разных игроков, которые будут носить капитанскую нашивку на своей