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Тренер «Трактора» Гордон: выбор капитана — нелёгкий вопрос, к нему нужно подходить с умом

Тренер «Трактора» Гордон: выбор капитана — нелёгкий вопрос, к нему нужно подходить с умом
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон после матча с «Локомотивом» (1:5) ответил на вопрос о капитане челябинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Котков (Кирьянов, Кузин) – 08:39 (5x5)     2:0 Фьоре (Елесин, Береглазов) – 19:43 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Катчук) – 32:49 (5x5)     3:1 Шалунов (Берёзкин, Фьоре) – 37:39 (5x5)     4:1 Берёзкин (Сергеев, Рафиков) – 40:30 (5x3)     5:1 Сурин (Рафиков, Иванов) – 47:56 (5x4)    

— Сегодня капитаном команды на игру был заявлен Михаил Григоренко. Можно ли сказать, что он останется в этой роли до конца чемпионата?
— Для меня сейчас новая ситуация. Выбор капитана — нелёгкий вопрос, к нему нужно подходить с умом. Мне важно понимать, что каждый из кандидатов понимает под словом «лидерство». Поэтому в ближайших матчах мы увидим разных игроков, которые будут носить капитанскую нашивку на своей