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Евгений Кузнецов забил гол в первом матче за «Сибирь»

Евгений Кузнецов забил гол в первом матче за «Сибирь»
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Нападающий Евгений Кузнецов забил гол в своём первом матче за «Сибирь». Форвард отличился в игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу новосибирцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

На 36-й минуте «Сибирь» расставилась в зоне атаки, Егор Коршков подхватил шайбу за воротами, выдал пас на ближнюю штангу, где Кузнецов бросил в касание и пробил Максима Арефьева.

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