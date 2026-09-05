Евгений Кузнецов забил гол в первом матче за «Сибирь»

Нападающий Евгений Кузнецов забил гол в своём первом матче за «Сибирь». Форвард отличился в игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу новосибирцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте «Сибирь» расставилась в зоне атаки, Егор Коршков подхватил шайбу за воротами, выдал пас на ближнюю штангу, где Кузнецов бросил в касание и пробил Максима Арефьева.

Права на видео