«Мастерство сказалось». Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Трактором» (5:1) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

«Первая игра непредсказуемая, всё может быть. Мы неплохо начали, повели в счёте. Гости добавили во втором периоде, у нас есть определённые проблемы — например, выход из зоны. Мы забили голы, мастерство сказалось, Макс Берёзкин здорово сыграл, нам стало полегче. В третьем периоде сыграли по счёту, довели дело до победы.

Из лидеров у нас только Каюмов отсутствовал, но молодёжь будет получать шанс. Будет ротация, мы увидим и других молодых ребят. Котков и Пустовой — это только начало. Они совсем юны, но заслужили место в составе. Матвей забил хороший гол, это придаст ему уверенности. Пустовому было тяжелее, он выходил не так