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«Мастерство сказалось». Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Трактором»

«Мастерство сказалось». Квартальнов — о победе «Локомотива» над «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Трактором» (5:1) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Котков (Кирьянов, Кузин) – 08:39 (5x5)     2:0 Фьоре (Елесин, Береглазов) – 19:43 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Катчук) – 32:49 (5x5)     3:1 Шалунов (Берёзкин, Фьоре) – 37:39 (5x5)     4:1 Берёзкин (Сергеев, Рафиков) – 40:30 (5x3)     5:1 Сурин (Рафиков, Иванов) – 47:56 (5x4)    

«Первая игра непредсказуемая, всё может быть. Мы неплохо начали, повели в счёте. Гости добавили во втором периоде, у нас есть определённые проблемы — например, выход из зоны. Мы забили голы, мастерство сказалось, Макс Берёзкин здорово сыграл, нам стало полегче. В третьем периоде сыграли по счёту, довели дело до победы.

Из лидеров у нас только Каюмов отсутствовал, но молодёжь будет получать шанс. Будет ротация, мы увидим и других молодых ребят. Котков и Пустовой — это только начало. Они совсем юны, но заслужили место в составе. Матвей забил хороший гол, это придаст ему уверенности. Пустовому было тяжелее, он выходил не так