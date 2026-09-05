«Торпедо» с минимальным счётом победило «Спартак» в первый день нового сезона КХЛ

Сегодня, 5 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 18-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Скворцов забил единственный гол.

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