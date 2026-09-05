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Спартак — Торпедо, результат матча 5 сентября 2026 года, счет 0:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Торпедо» с минимальным счётом победило «Спартак» в первый день нового сезона КХЛ
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Сегодня, 5 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Скворцов (Гераськин, Красковский) – 17:52 (5x5)    

На 18-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Скворцов забил единственный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.