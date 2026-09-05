Дубль Родуолда принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на старте сезона

Сегодня, 5 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На четвёртой минуте нападающий «Северстали» Илья Квочко забил первый гол. На пятой минуте форвард «Салавата Юлаева» Артём Набиев сравнял счёт. На 18-й минуте нападающий Джек Родуолд вывел уфимцев вперёд. На