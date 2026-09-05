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Северсталь — Салават Юлаев, результат матча 5 сентября 2026 года, счет 2:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Дубль Родуолда принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью» на старте сезона
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Сегодня, 5 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Квочко (Граф, Артамонов) – 03:37 (5x5)     1:1 Набиев (Комаров, Загребин) – 04:40 (5x5)     1:2 Родуолд (Алексеев, Ремпал) – 17:32 (5x5)     1:3 Родуолд (Алексеев, Ремпал) – 23:27 (5x4)     2:3 Ян (Танков, Грегуар) – 33:31 (5x4)    

На четвёртой минуте нападающий «Северстали» Илья Квочко забил первый гол. На пятой минуте форвард «Салавата Юлаева» Артём Набиев сравнял счёт. На 18-й минуте нападающий Джек Родуолд вывел уфимцев вперёд. На