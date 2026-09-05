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Ак Барс — Сибирь, результат матча 5 сентября 2026 года, счет 4:3 Б, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в серии буллитов, Кузнецов отметился голом
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Сегодня, 5 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

На третьей минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Сибири» Тейлор Бек сравнял счёт. На 19-й минуте нападающий Степан Никулин вывел новосибирцев вперёд. На 36-й минуте форвард Евгений Кузнецов забросил третью шайбу гостей.

На 41-й минуте защитник Александр Иванов сократил отставание казанцев. На 42-й минуте нападающий хозяев Семён Терехов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса».