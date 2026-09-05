«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в серии буллитов, Кузнецов отметился голом

Сегодня, 5 сентября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Ак Барс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

На третьей минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. На 15-й минуте форвард «Сибири» Тейлор Бек сравнял счёт. На 19-й минуте нападающий Степан Никулин вывел новосибирцев вперёд. На 36-й минуте форвард Евгений Кузнецов забросил третью шайбу гостей.

На 41-й минуте защитник Александр Иванов сократил отставание казанцев. На 42-й минуте нападающий хозяев Семён Терехов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса».