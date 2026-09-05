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СКА — Лада, результат матча 5 сентября 2026 года, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Гол Короткого в овертайме помог СКА победить «Ладу»
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Сегодня, 5 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Сапего (Голдобин, Кныжов) – 06:25 (5x5)     1:1 Чивилёв (Михайлов, Савчук) – 09:49 (5x5)     1:2 Савчук (Сомерби, Михайлов) – 18:35 (5x5)     2:2 Плотников (Сапего, Голдобин) – 29:49 (5x5)     2:3 Кинг (Сетдиков, Савчук) – 42:39 (5x4)     3:3 Атанасов (Аймурзин) – 55:07 (5x5)     4:3 Короткий (Атанасов, Маклюков) – 62:18 (3x3)    

На седьмой минуте защитник СКА Сергей Сапего забил первый гол. На 10-й минуте нападающий «Лады» Андрей Чивилёв сравнял счёт. На 19-й минуте форвард Райли Савчук вывел тольяттинцев вперёд. На 30-й минуте нападающий армейцев Сергей Плотников восстановил равенство в счёте.

На 43-й минуте форвард Бен Кинг забросил третью ш