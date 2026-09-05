Гол Короткого в овертайме помог СКА победить «Ладу»

Сегодня, 5 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

На седьмой минуте защитник СКА Сергей Сапего забил первый гол. На 10-й минуте нападающий «Лады» Андрей Чивилёв сравнял счёт. На 19-й минуте форвард Райли Савчук вывел тольяттинцев вперёд. На 30-й минуте нападающий армейцев Сергей Плотников восстановил равенство в счёте.

На 43-й минуте форвард Бен Кинг забросил третью ш