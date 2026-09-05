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Скотт Гордон ответил, можно ли по игре с «Локомотивом» оценить уровень КХЛ

Скотт Гордон ответил, можно ли по игре с «Локомотивом» оценить уровень КХЛ
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон после крупного поражения от «Локомотива» (1:5) ответил, можно ли по игре с действующим обладателем Кубка Гагарина определить уровень КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Котков (Кирьянов, Кузин) – 08:39 (5x5)     2:0 Фьоре (Елесин, Береглазов) – 19:43 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Катчук) – 32:49 (5x5)     3:1 Шалунов (Берёзкин, Фьоре) – 37:39 (5x5)     4:1 Берёзкин (Сергеев, Рафиков) – 40:30 (5x3)     5:1 Сурин (Рафиков, Иванов) – 47:56 (5x4)    

— Очевидно, что «Локомотив» после двух чемпионств подряд — ориентир для всех команд КХЛ. Вы столкнулись с ними уже в первой игре сезона. Можно ли через призму «Локомотива» в целом сделать выводы об уровне лиги, как в ней нужно играть и побеждать? Или одного матча, пусть даже и с чемпионом, недостаточно, чтобы получить полную картину?
— Предсезонные матчи, которые мы сыграли, и первая игра сезона дают мне определённое ощущение о лиге. Как уже ранее отмечал, у нас очень молодая команда. В заявке — от семи до девяти игроков, родившихся после 2001 года. У соперника таких игроков — три, не считая третьего вратаря и молодого человека, игравшего в тройке с Радуловым. Все наши молодые игроки игр