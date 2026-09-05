Скотт Гордон ответил, можно ли по игре с «Локомотивом» оценить уровень КХЛ

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон после крупного поражения от «Локомотива» (1:5) ответил, можно ли по игре с действующим обладателем Кубка Гагарина определить уровень КХЛ.

— Очевидно, что «Локомотив» после двух чемпионств подряд — ориентир для всех команд КХЛ. Вы столкнулись с ними уже в первой игре сезона. Можно ли через призму «Локомотива» в целом сделать выводы об уровне лиги, как в ней нужно играть и побеждать? Или одного матча, пусть даже и с чемпионом, недостаточно, чтобы получить полную картину?

— Предсезонные матчи, которые мы сыграли, и первая игра сезона дают мне определённое ощущение о лиге. Как уже ранее отмечал, у нас очень молодая команда. В заявке — от семи до девяти игроков, родившихся после 2001 года. У соперника таких игроков — три, не считая третьего вратаря и молодого человека, игравшего в тройке с Радуловым. Все наши молодые игроки игр