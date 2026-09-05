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Тренер «Сибири» Люзенков: ожидали, что будет мандраж в первой игре

Тренер «Сибири» Люзенков: ожидали, что будет мандраж в первой игре
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

«Ожидали, что будет мандраж в первой игре, всё-таки предсезонка отличается от игр сезона. В третьем периоде было небольшое упущение концентрации, могли увезти отсюда два очка.

Где-то и какое-то везение было не в нашу сторону, в эпизоде с третьим голом шайба отскочила и с лёту по ней попали, до этого, когда второй гол пропускали, побежали сами в атаку, могли забить, но получили резкую контратаку. Есть нюансы в плане обороны, которые мы не выполнили.

Выбор Бердина в качестве стартового вратаря не связан с тем, что он играл за «Ак Барс», у Антона Красоткина было небольшое повреждение, поэтому у нас и выбора не было на эту игру, Миша первый номер», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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