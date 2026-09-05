Тренер «Сибири» Люзенков: ожидали, что будет мандраж в первой игре

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

«Ожидали, что будет мандраж в первой игре, всё-таки предсезонка отличается от игр сезона. В третьем периоде было небольшое упущение концентрации, могли увезти отсюда два очка.

Где-то и какое-то везение было не в нашу сторону, в эпизоде с третьим голом шайба отскочила и с лёту по ней попали, до этого, когда второй гол пропускали, побежали сами в атаку, могли забить, но получили резкую контратаку. Есть нюансы в плане обороны, которые мы не выполнили.

Выбор Бердина в качестве стартового вратаря не связан с тем, что он играл за «Ак Барс», у Антона Красоткина было небольшое повреждение, поэтому у нас и выбора не было на эту игру, Миша первый номер», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.