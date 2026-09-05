Форвард московского «Динамо» Меликов прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Нападающий московского «Динамо» Михаил Меликов высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

— С дебютом тебя! Что скажешь по игре? Что не получилось в первом матче сезона?

— Тяжёлая игра, все парни старались. Плохой первый период только, я считаю. А так, в принципе, второй и третий уже проснулись, но было поздно.

— Когда узнал, что будешь играть, было какое-то волнение?

— Да нет, на самом деле, на предсезонке оно сначала было, сейчас ушло, так что нормально. Вкатился.

— А почему начали первый период не очень? Казалось, что как будто переволновались...

— Ну, возможно, потому что много народу пришло, ну и первая игра регулярки всё-таки. И я думаю, хозяева вышли с большей уверенностью.

— Сегодня 37 бросков по воротам, но один гол. Почему так получилось?

— В реализации надо добавлять. Леонид Григорьевич [Тамбиев], конечно, сказал, что слабо, надо больше забивать.

— Следующий матч играете в Санкт-Петербурге уже через день. Что скажешь по сопернику, как правильно к нему подготовиться?

— СКА — хороший соперник. В целом думаю, будет не легче, чем с «Автомобилистом». Если мы выйдем более собранн