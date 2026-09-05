Нападающий «Сибири» Кузнецов заболел ротавирусом перед игрой с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что нападающий команды Евгений Кузнецов заболел ротавирусом перед игрой с «Ак Барсом» (3:4 Б).

«Первая игра чемпионата, посмотрим, как будет складываться дальше, пока что видим такие сочетания. Евгений Кузнецов прихрамывал? Нет, никакой травмы у него нет, может, в каком-то моменте в него попала шайба. В первом периоде он лезвие сломал, доигрывал в лезвиях от другого игрока, возможно, это тоже сказалось. Перед овертаймом хотел с ним посоветоваться, с кем его лучше выпустить.

Кузнецов – это такой мастер, который быстро адаптируется, он целиком и полностью в команде, это командный игрок, но мы знаем, что он может быть продуктивнее. Пока что функционалка ещё не на том уровне, перед вылетом он поймал ротавирус, это тоже сказывается.

Буллиты? Не вышел сейчас, значит, выйдет в следующий раз, выбрали этих ребят, была такая очерёдность», – передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.