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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Сибирью»

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

«Начали сезон с победы, не совсем хорошо провели первый и второй период, была несогласованность действий, неправильное расположение у себя в зоне. Допустили ошибки и ими воспользовался соперник, поговорили в перерыве за счёт чего можем выровнять ситуацию, прежде всего через характер, неуступчивость.

Первый матч – всегда особенный, важно было справиться с эмоциями. Всё-таки предсезонная подготовка и матчи сезона – это разная история, у нас были контрольные игры, но никакая игра не заменит официальный матч.

Важно было посмотреть, как ребята действуют летом, как работают, получили информацию, будем смотреть и корректировать, через тренировочный процесс и игры будем смотреть и идти дальше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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