Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

«Начали сезон с победы, не совсем хорошо провели первый и второй период, была несогласованность действий, неправильное расположение у себя в зоне. Допустили ошибки и ими воспользовался соперник, поговорили в перерыве за счёт чего можем выровнять ситуацию, прежде всего через характер, неуступчивость.

Первый матч – всегда особенный, важно было справиться с эмоциями. Всё-таки предсезонная подготовка и матчи сезона – это разная история, у нас были контрольные игры, но никакая игра не заменит официальный матч.

Важно было посмотреть, как ребята действуют летом, как работают, получили информацию, будем смотреть и корректировать, через тренировочный процесс и игры будем смотреть и идти дальше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.