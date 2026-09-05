Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о роли Никиты Евсеева в команде

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Сибирью» (3:4 Б) ответил на вопрос о роли защитника Никиты Евсеева в команде.

«По ходу всего сезона есть много компонентов в игре, над которыми надо работать и большинство – один из этих компонентов, также важна и игра «пять на пять», на вбрасываниях, над всем будем работать, использовать разные варианты. В большинстве у нас были моменты, но пока что не хватает слаженности.

На предсезонке по составу в большинстве пробовали разные варианты, давали ребятам постарше отдохнуть. Мы знаем, что Никита Евсеев играл в прошлом сезоне в большинстве, будем пробовать и в случае чего использовать его и в этой роли», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.