Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал первую шайбу Александра Иванова в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о первой шайбе 18-летнего защитника команды Александра Иванова в КХЛ. Игрок отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (3:4 Б).

«Саша Иванов хорошо провёл матч с «Шанхаем», мы не стали разбивать его пару с Никитой Лямкиным. Понимаем, состав сильно поменялся, много молодых ребят заходит, для их развития нужно где-то им подсказывать, чтобы они увереннее действовали. В плане прогресса для Саши важно, чтобы была стабильность, будем ему помогать в этом и надеемся, что он быстрее её обретёт», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.