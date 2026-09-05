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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал первую шайбу Александра Иванова в КХЛ

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал первую шайбу Александра Иванова в КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о первой шайбе 18-летнего защитника команды Александра Иванова в КХЛ. Игрок отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

«Саша Иванов хорошо провёл матч с «Шанхаем», мы не стали разбивать его пару с Никитой Лямкиным. Понимаем, состав сильно поменялся, много молодых ребят заходит, для их развития нужно где-то им подсказывать, чтобы они увереннее действовали. В плане прогресса для Саши важно, чтобы была стабильность, будем ему помогать в этом и надеемся, что он быстрее её обретёт», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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