Гатиятулин — о Галимове: в этом сезоне он может забрать более ответственную роль
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Сибирью» (4:3 Б) высказался о нападающем казанской команды Артёме Галимове. В этой игре 26-летний форвард отметился заброшенной шайбой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5) 1:1 Бек – 14:43 (5x4) 1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5) 1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5) 2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5) 3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5) 4:3 Денисенко – 65:00
«Артём Галимов каждый сезон делает шаг вперёд, в плане ответственности он может забрать в этом сезоне ещё более ответственную роль, мы на это надеемся», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Всего Артём провёл в Континентальной хоккейной лиге 473 матча, забил 99 голов и сделал 116 результативных передач.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Адмиралом» 7 сентября в Казани, а «Сибирь» в этот же день сыграет с «Барысом» в Астане.
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