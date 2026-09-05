Гатиятулин — о Галимове: в этом сезоне он может забрать более ответственную роль

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Сибирью» (4:3 Б) высказался о нападающем казанской команды Артёме Галимове. В этой игре 26-летний форвард отметился заброшенной шайбой.

«Артём Галимов каждый сезон делает шаг вперёд, в плане ответственности он может забрать в этом сезоне ещё более ответственную роль, мы на это надеемся», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Всего Артём провёл в Континентальной хоккейной лиге 473 матча, забил 99 голов и сделал 116 результативных передач.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Адмиралом» 7 сентября в Казани, а «Сибирь» в этот же день сыграет с «Барысом» в Астане.