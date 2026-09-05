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Новичок «Ак Барса» из НХЛ Кевин Хейз приедет в Казань 6 сентября

Новичок «Ак Барса» из НХЛ Кевин Хейз приедет в Казань 6 сентября
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что новичок казанской команды, американский нападающий Кевин Хейз прилетит в Казань в субботу, 6 сентября.

«Кевин Хейз должен быть уже завтра в Казани, мы с ним разговаривали, говорит, что он в хорошей форме и готов сразу играть. Посмотрим, долгий перелёт, дорога, как он будет выглядеть.

Обычно на адаптацию уходит от 10 до 20 матчей, у Кевина огромный опыт, надеемся, что время адаптации долгим не будет», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Предыдущие 12 сезонов 34-летний форвард провёл в НХЛ, где сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков.

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