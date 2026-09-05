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Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил победу над «Спартаком»
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Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Скворцов (Гераськин, Красковский) – 17:52 (5x5)    

«Хочу поздравить нашу команду, наших болельщиков с победой! Очень серьёзная поддержка у нас здесь сегодня была. Конечно, начало чемпионата всегда вызывает много эмоций, много волнений. Наверное, сегодня это было основное, с чем надо было справиться.

Понятно, что обе команды ещё не нашли оптимальные игровые сочетания и ещё находятся в поиске игровых каких-то моментов. Но думаю, сегодня у нашей команды многое получилось. Благодаря этому добились победы», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

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