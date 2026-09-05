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Алексей Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Торпедо»

Алексей Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Торпедо»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Торпедо» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Скворцов (Гераськин, Красковский) – 17:52 (5x5)    

«Проблема в том, что нападающие должны забивать голы. Без голов нет побед. И, наверное, это сейчас моя головная боль — дать ребятам уверенность. Иногда и через это надо пройти. Но сказать, что у нас сегодня не было моментов, я не скажу. Что ребята не бились, не старались — тоже не скажу. Все старались играть, на самом деле, к большинству ребят у меня нет претензий. Тут, как бы знаете, кто-то перенервничал, у кого-то что-то не получалось. Но сам факт в том, что из тех моментов, что мы создаём, мы должны выдавливать один-два гола. И это, конечно, работа нападающих.

Наверное, не хватает нам таких «непонятных» голов — вроде шайбы, которая нам залетела. Один такой гол может всё перевернуть. Повторюсь, это моя головная боль: как ребятам дать уверенность именно в атаке. Сейчас просматривал моменты: отдай точный пас — и всё. Но мы этого не делаем, отдаём в конёк. Моя задача как главного тренера — это всё исправить», — приводит слова Жамнова сайт «Торпедо».

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