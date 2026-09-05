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Защитник «Ак Барса» Иванов поделился эмоциями от своего дебютного гола за клуб

Защитник «Ак Барса» Иванов поделился эмоциями от своего дебютного гола за клуб
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Защитник «Ак Барса» Александр Иванов поделился эмоциями от победы в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б) и своего дебютного гола за клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

– Какие впечатления от игры?
– Просто предвкушал матч, хотел поскорее начать сезон. Все пацаны подбадривали, поэтому легко вошёл в игру.

– Расскажите подробнее про свой гол.
– Кирилл Семёнов здорово набросил, каждый бы попал там в пустые ворота. Падение? Я запнулся просто (смеётся).

– После смены на скамейке главный тренер или партнёры что-то говорили, подбадривали?
– Думаю, не только после гола, у нас на постоянке идёт поддержка. Что после хороших моментов, что после плохих, всегда.

– Ты прошёл три клуба системы: «Ирбис», «Барс» и «Ак Барс». Что для тебя значит играть за главну