Защитник «Ак Барса» Иванов поделился эмоциями от своего дебютного гола за клуб

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов поделился эмоциями от победы в первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 Б) и своего дебютного гола за клуб.

– Какие впечатления от игры?

– Просто предвкушал матч, хотел поскорее начать сезон. Все пацаны подбадривали, поэтому легко вошёл в игру.

– Расскажите подробнее про свой гол.

– Кирилл Семёнов здорово набросил, каждый бы попал там в пустые ворота. Падение? Я запнулся просто (смеётся).

– После смены на скамейке главный тренер или партнёры что-то говорили, подбадривали?

– Думаю, не только после гола, у нас на постоянке идёт поддержка. Что после хороших моментов, что после плохих, всегда.

– Ты прошёл три клуба системы: «Ирбис», «Барс» и «Ак Барс». Что для тебя значит играть за главну