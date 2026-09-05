Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов прокомментировал победу над «Северсталью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

– Хорошее движение с нашей стороны, контролировали шайбу, отлично сыграли в меньшинстве, особенно в концовке матча, здорово выстояли. Непростая, с интригой в конце, но очень важная для нас победа на старте чемпионата. Ребята выстояли темп и выиграли.

– Как готовились к «Северстали»?

– Они играли предсезонные матчи, по ним готовились. В целом стиль игры «Северстали» не поменялся, хоккеисты подобраны быстрые и техничные.

– Что ждёте от Вадима Шипачёва в сезоне?

– Это легенда нашего хоккея. Мы взяли его как лидера, игрока, который может сделать разницу, несмотря на возраст. Он лидер раздевалки, помогает молодым.

– У вашей команды было много контратак, выходов «один в ноль». Как оцените переход из обороны в атаку?

– Это была подготовка к матчу. Обращали внимание, что делает «Северсталь» в определённые моменты, особенно при входе в зону. Ребята неплохо выполнили этот компонент, поэтому были такие выходы.

– Активно участвовали в атаке защитники. Можно ли сказать, что это новый стандарт для обороны в этом сезоне?

– Мы никогда не запрещали защитникам подключаться к атаке, когда есть возможно