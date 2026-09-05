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«Как-то само собой получилось». Игрок «Ак Барса» Галимов — о своём голе в ворота «Сибири»

«Как-то само собой получилось». Игрок «Ак Барса» Галимов — о своём голе в ворота «Сибири»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о своём голе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

– Здорово, что отыгрались. Первый период был хорошим, потом пропустили нелепые голы. Думаю, мы можем играть ещё лучше.

– Второй период получился не самым удачным, но в начале третьего забросили две шайбы подряд. Что поменяли в своей игре?
– Сумбура было много. Во втором периоде удалений было много, поэтому чуть-чуть упустили инициативу. Хорошо, что отыгрались.

– Расскажите о своём голе. Никита Лямкин говорил, что планировал отдавать передачу, а вы в этот момент поехали на ворота.
– Никита набросил – я подставил. Мы изначально так и планировали сделать.

– Как пришло решение переправить шайбу в ворота клюшкой между ног?
– А там по-другому было нельзя, например, ногой, только клюшкой. Как-то само собой получилось.

– В первом же матче своей шайбой сделали заявку на гол сезона.
– Не знаю.

– Насколько этот контрактный год в