«Как-то само собой получилось». Игрок «Ак Барса» Галимов — о своём голе в ворота «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о своём голе.

– Здорово, что отыгрались. Первый период был хорошим, потом пропустили нелепые голы. Думаю, мы можем играть ещё лучше.

– Второй период получился не самым удачным, но в начале третьего забросили две шайбы подряд. Что поменяли в своей игре?

– Сумбура было много. Во втором периоде удалений было много, поэтому чуть-чуть упустили инициативу. Хорошо, что отыгрались.

– Расскажите о своём голе. Никита Лямкин говорил, что планировал отдавать передачу, а вы в этот момент поехали на ворота.

– Никита набросил – я подставил. Мы изначально так и планировали сделать.

– Как пришло решение переправить шайбу в ворота клюшкой между ног?

– А там по-другому было нельзя, например, ногой, только клюшкой. Как-то само собой получилось.

– В первом же матче своей шайбой сделали заявку на гол сезона.

– Не знаю.

– Насколько этот контрактный год в