Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над «Ладой»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

«Всех с началом увлекательного сезона. Он сегодня начался увлекательно — вы все это видели. Скажу, что мы ожидали такой интриги, такого накала, такой борьбы. Потому что любой товарищеский матч не идёт в сравнение с тем накалом, который начинается в регулярке. Тем более первая игра дома.

Масса всего произошло в игре, но хорошо, что хорошо заканчивается. Два очка — это всегда приятно. Лучше начать с победы, чем начать с поражения. Хотя, вы знаете, это долгая дорога. Мы порадуемся двум очкам, но будем двигаться дальше и будем разбирать этот матч. У нас времени не так много, потому что следующая игра в понедельник», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.