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Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над «Ладой»

Главный тренер СКА Ларионов высказался о победе над «Ладой»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Сапего (Голдобин, Кныжов) – 06:25 (5x5)     1:1 Чивилёв (Михайлов, Савчук) – 09:49 (5x5)     1:2 Савчук (Сомерби, Михайлов) – 18:35 (5x5)     2:2 Плотников (Сапего, Голдобин) – 29:49 (5x5)     2:3 Кинг (Сетдиков, Савчук) – 42:39 (5x4)     3:3 Атанасов (Аймурзин) – 55:07 (5x5)     4:3 Короткий (Атанасов, Маклюков) – 62:18 (3x3)    

«Всех с началом увлекательного сезона. Он сегодня начался увлекательно — вы все это видели. Скажу, что мы ожидали такой интриги, такого накала, такой борьбы. Потому что любой товарищеский матч не идёт в сравнение с тем накалом, который начинается в регулярке. Тем более первая игра дома.

Масса всего произошло в игре, но хорошо, что хорошо заканчивается. Два очка — это всегда приятно. Лучше начать с победы, чем начать с поражения. Хотя, вы знаете, это долгая дорога. Мы порадуемся двум очкам, но будем двигаться дальше и будем разбирать этот матч. У нас времени не так много, потому что следующая игра в понедельник», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

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