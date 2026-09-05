Ларионов — о Зайцеве в списке отказов: есть смысл обратиться выше — к руководству клуба

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал решение клуба поместить защитника Никиту Зайцева в список отказов.

– СКА поместил Никиту Зайцева в список отказов. Чем обусловлено это решение? Рассчитываете ли вы на игрока в будущем?

– По-моему, вчера я отвечал на этот вопрос – Геннадию Орлову на «Радио Зенит». Но вам тоже отвечу. Моя работа – это раздевалка, моя работа – это скамейка, моя работа – это команда. Во все остальные дела я не вовлечён. Какие-то процедуры требуют таких ходов, таких движений. Я думаю, что есть смысл обратиться выше – к руководству клуба. Я нахожусь внизу, в шахте. Там, где происходит та работа, которую вы видите.

– Как тренер вы на него рассчитываете?

– У нас восемь защитников – Мёрфи пока не готов. Не буду загадывать и давать какие-то обещания. Он пока не готов играть. Тренируется, хотя сегодня у него был хороший день. Я с ним сегодня разговаривал. Но мы не будем форсировать, потому что для восстановления нужно время.

Видели сегодня, что выпал Бардаков. Мы не знаем, на какой срок. Я сказал вчера ребятам на собрании команды, что в прошлом году у нас было пять или шесть долгих травм, очень долгих травм. Три месяца, четыре месяца, шесть месяцев… Всё может быть. Есть правильная конкуренция. Поэтому мы ещё раз проанализируем сегодняшнюю игру. Может быть, введем двух или трёх свежих игроков на матч в понедельник. Поэтому давайте пока отойдём от сегодняшнего дня. Посмотрим вечерние матчи английской Премьер-лиги. Переключим своё внимание. Завтра у нас будет разговор на свежую голову, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.