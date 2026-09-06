Котков обзавёлся фанатами, Мишка отмечал голы Шалунова и Сурина. Фото победы «Локомотива»

5 сентября в Ярославле на льду «Арены-2000» состоялся первый матч Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотивом» принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева льда.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Первую шайбу нового, 19-го сезона КХЛ записал на свой счёт 18-летний дебютант «Локомотива» Матвей Котков. Также в первом периоде отличился новобранец ярославской команды Джованни Фьоре. В середине встречи нападающий «Трактора» Андрей Светлаков сократил отставание в счёте. В оставшееся время матча забивали только хоккеисты «Локомотива»: Максим Шалунов, Максим Берёзкин и Егор Сурин.

Этот матч стал 900-м в КХЛ для защитника «Локомотива» Андрея Сергеева, отметившегося результативной передачей.