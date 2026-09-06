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Котков обзавёлся фанатами, Мишка отмечал голы Шалунова и Сурина. Фото победы «Локомотива»

Котков обзавёлся фанатами, Мишка отмечал голы Шалунова и Сурина. Фото победы «Локомотива»
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5 сентября в Ярославле на льду «Арены-2000» состоялся первый матч Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотивом» принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева льда.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Котков (Кирьянов, Кузин) – 08:39 (5x5)     2:0 Фьоре (Елесин, Береглазов) – 19:43 (5x5)     2:1 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Катчук) – 32:49 (5x5)     3:1 Шалунов (Берёзкин, Фьоре) – 37:39 (5x5)     4:1 Берёзкин (Сергеев, Рафиков) – 40:30 (5x3)     5:1 Сурин (Рафиков, Иванов) – 47:56 (5x4)    

Первую шайбу нового, 19-го сезона КХЛ записал на свой счёт 18-летний дебютант «Локомотива» Матвей Котков. Также в первом периоде отличился новобранец ярославской команды Джованни Фьоре. В середине встречи нападающий «Трактора» Андрей Светлаков сократил отставание в счёте. В оставшееся время матча забивали только хоккеисты «Локомотива»: Максим Шалунов, Максим Берёзкин и Егор Сурин.

Этот матч стал 900-м в КХЛ для защитника «Локомотива» Андрея Сергеева, отметившегося результативной передачей.

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