Главный тренер «Лады» Зубов прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о поражении от СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

«Закономерно, что игра завершилась за пределами основного времени. Возможностей для гола обе команды создали немало. С нашей стороны — 29, девять из них в третьем периоде. Если целостно, я игрой доволен, а если разбирать, в мелочах нужно добавлять. Мы пропустили легко, конечно — с контратак и со вбрасывания. Нелогичные для нас голы. Причём, эти ситуации мы разбирали. Значит, есть почва для дальнейшей работы. Особенно для работы с ребятами, которые раньше в КХЛ не играли. То что прощается в «Вышке», здесь не простят. В КХЛ мелочей не бывает.

Важно было как можно быстрее справиться со стартовым волнением. Кого-то нужно успокаивать, кому-то суету лишнюю снимать, в том числе молодым. Армейцы начали хорошо, владели преимуществом. Но концовку первого периода, считаю, мы взяли в свои руки. Алтыбармакян получил травму на предсезонном турнире. Благо, обойдётся без операции, но реабилитация займет примерно месяц», — приводит слова Зубова сайт КХЛ.