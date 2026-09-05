15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» Зубов прокомментировал поражение от СКА

Главный тренер «Лады» Зубов прокомментировал поражение от СКА
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов высказался о поражении от СКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Сапего (Голдобин, Кныжов) – 06:25 (5x5)     1:1 Чивилёв (Михайлов, Савчук) – 09:49 (5x5)     1:2 Савчук (Сомерби, Михайлов) – 18:35 (5x5)     2:2 Плотников (Сапего, Голдобин) – 29:49 (5x5)     2:3 Кинг (Сетдиков, Савчук) – 42:39 (5x4)     3:3 Атанасов (Аймурзин) – 55:07 (5x5)     4:3 Короткий (Атанасов, Маклюков) – 62:18 (3x3)    

«Закономерно, что игра завершилась за пределами основного времени. Возможностей для гола обе команды создали немало. С нашей стороны — 29, девять из них в третьем периоде. Если целостно, я игрой доволен, а если разбирать, в мелочах нужно добавлять. Мы пропустили легко, конечно — с контратак и со вбрасывания. Нелогичные для нас голы. Причём, эти ситуации мы разбирали. Значит, есть почва для дальнейшей работы. Особенно для работы с ребятами, которые раньше в КХЛ не играли. То что прощается в «Вышке», здесь не простят. В КХЛ мелочей не бывает.

Важно было как можно быстрее справиться со стартовым волнением. Кого-то нужно успокаивать, кому-то суету лишнюю снимать, в том числе молодым. Армейцы начали хорошо, владели преимуществом. Но концовку первого периода, считаю, мы взяли в свои руки. Алтыбармакян получил травму на предсезонном турнире. Благо, обойдётся без операции, но реабилитация займет примерно месяц», — приводит слова Зубова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол Короткого в овертайме помог СКА победить «Ладу»