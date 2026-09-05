«Не зря в падел всё лето играл». Форвард «Ак Барса» Терехов — о своей шайбе «Сибири»

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 с «Сибирью» (4:3 Б).

– Что произошло во втором периоде?

– Во втором периоде у нас и в прошлом сезоне бывали провалы, как оказалось, в этом они тоже есть. Значит, будем работать, время есть. Будем работать над этим компонентом.

– А как настраивались на третий период? Быстро перевернули игру за минуту. Можно ли назвать это ключевым моментом игры?

– Конечно, ключевой момент был в раздевалке. Все пацаны друг друга подбадривали, какого-то уныния не было. Все отработали, показали характер, подчистили ошибки друг за другом, в результате выиграли.

– Были ли похожи эти речи в раздевалке после второго периода на то, что мы видели в фильме про финал?

– Не как в финале, конечно, но кто-то из пацанов постоянно что-то говорит, подбадривает, никакого уныния, всё в рабочем режиме.

– У вас такая теннисная шайба получилась. В теннис играете?

– Я в падел всё лето играл. Думаю, не зря.

– Ещё шайбу Галимова можно отметить. Как-то поздравили?

– Он тоже в падел играл со мной, — приводит слова Терехова пресс-служба «Ак Барса».

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