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«Не зря в падел всё лето играл». Форвард «Ак Барса» Терехов — о своей шайбе «Сибири»

«Не зря в падел всё лето играл». Форвард «Ак Барса» Терехов — о своей шайбе «Сибири»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 с «Сибирью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

– Что произошло во втором периоде?
– Во втором периоде у нас и в прошлом сезоне бывали провалы, как оказалось, в этом они тоже есть. Значит, будем работать, время есть. Будем работать над этим компонентом.

– А как настраивались на третий период? Быстро перевернули игру за минуту. Можно ли назвать это ключевым моментом игры?
– Конечно, ключевой момент был в раздевалке. Все пацаны друг друга подбадривали, какого-то уныния не было. Все отработали, показали характер, подчистили ошибки друг за другом, в результате выиграли.

– Были ли похожи эти речи в раздевалке после второго периода на то, что мы видели в фильме про финал?
– Не как в финале, конечно, но кто-то из пацанов постоянно что-то говорит, подбадривает, никакого уныния, всё в рабочем режиме.

– У вас такая теннисная шайба получилась. В теннис играете?
– Я в падел всё лето играл. Думаю, не зря.

– Ещё шайбу Галимова можно отметить. Как-то поздравили?
– Он тоже в падел играл со мной, — приводит слова Терехова пресс-служба «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.