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Козырев — о поражении «Северстали» от «Салавата»: были шансы перевести эту игру в овертайм

Козырев — о поражении «Северстали» от «Салавата»: были шансы перевести эту игру в овертайм
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Квочко (Граф, Артамонов) – 03:37 (5x5)     1:1 Набиев (Комаров, Загребин) – 04:40 (5x5)     1:2 Родуолд (Алексеев, Ремпал) – 17:32 (5x5)     1:3 Родуолд (Алексеев, Ремпал) – 23:27 (5x4)     2:3 Ян (Танков, Грегуар) – 33:31 (5x4)    

— Мы благодарим наших болельщиков, что они поддерживают нас. Пришли на первый матч — сегодня аншлаг, шикарная атмосфера на стадионе. Что касается игры, разные по содержанию были моменты. И у нас было преимущество, были моменты у соперника, когда они контролировали игру. В концовке не хватило немножко удачи. Хотя были шансы перевести эту игру в овертайм.

— Сегодня новобранцы и забивали, и отдавали результативные передачи. Вы довольны ими?
— Сегодня была хорошая самоотдача у всей команды. То, что ребята новые набрали у нас очки — самое главное, что они участвуют в команде. Именно в игре, именно в содержании находятся. То, что сыграли первый матч хорошо — замечательно. Мы за сим их и брали, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

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