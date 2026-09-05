Козырев — о поражении «Северстали» от «Салавата»: были шансы перевести эту игру в овертайм

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.

— Мы благодарим наших болельщиков, что они поддерживают нас. Пришли на первый матч — сегодня аншлаг, шикарная атмосфера на стадионе. Что касается игры, разные по содержанию были моменты. И у нас было преимущество, были моменты у соперника, когда они контролировали игру. В концовке не хватило немножко удачи. Хотя были шансы перевести эту игру в овертайм.

— Сегодня новобранцы и забивали, и отдавали результативные передачи. Вы довольны ими?

— Сегодня была хорошая самоотдача у всей команды. То, что ребята новые набрали у нас очки — самое главное, что они участвуют в команде. Именно в игре, именно в содержании находятся. То, что сыграли первый матч хорошо — замечательно. Мы за сим их и брали, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».