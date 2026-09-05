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Евгений Кузнецов высказался о своём дебютном матче за «Сибирь»

Евгений Кузнецов высказался о своём дебютном матче за «Сибирь»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 с «Ак Барсом» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

— Да, в принципе, долго ждали, но при всём при этом хотелось бы отметить, что мы по нашему времени в три часа ночи прилетели вчера и долго добирались, самолёт откладывали. Это немаловажный фактор, когда ты весь день добираешься. Поэтому, наверное, где-то немножечко свежести не хватило. А так, в принципе, хороший равный матч был. И, наверное, концентрация немного подвела нас в третьем периоде сначала, соперник забил два гола. А так, в принципе, думаю, обе команды рады, что такая хорошая игра была.

— Давайте вспомним гол. Это наигранная комбинация?
— Да. С детства наигрывали, с детской школы ещё.

— Насколько для вас необычно, что по сравнению с прошлым годом со старта начинаете сезон?
— В любом случае первая игра — это первая игра. А так хорошо, что получилось провести предсезонные сборы с командой, чтобы ко мне привыкли, и я привык. Это немаловажный фактор, когда уезжаешь из дома и проводишь с ребятами время на сборах. Когда эмоции и усталость накапливаются, проявляются настоящие качества твоего партнёра, так ты становишься ближе, — сказал Кузнецов в видео в телеграм-канале «Сибири».

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