Евгений Кузнецов высказался о своём дебютном матче за «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 с «Ак Барсом» (3:4 Б).

— Да, в принципе, долго ждали, но при всём при этом хотелось бы отметить, что мы по нашему времени в три часа ночи прилетели вчера и долго добирались, самолёт откладывали. Это немаловажный фактор, когда ты весь день добираешься. Поэтому, наверное, где-то немножечко свежести не хватило. А так, в принципе, хороший равный матч был. И, наверное, концентрация немного подвела нас в третьем периоде сначала, соперник забил два гола. А так, в принципе, думаю, обе команды рады, что такая хорошая игра была.

— Давайте вспомним гол. Это наигранная комбинация?

— Да. С детства наигрывали, с детской школы ещё.

— Насколько для вас необычно, что по сравнению с прошлым годом со старта начинаете сезон?

— В любом случае первая игра — это первая игра. А так хорошо, что получилось провести предсезонные сборы с командой, чтобы ко мне привыкли, и я привык. Это немаловажный фактор, когда уезжаешь из дома и проводишь с ребятами время на сборах. Когда эмоции и усталость накапливаются, проявляются настоящие качества твоего партнёра, так ты становишься ближе, — сказал Кузнецов в видео в телеграм-канале «Сибири».