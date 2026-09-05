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Результаты матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года
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Сегодня, 5 сентября, стартовал 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон открылся шестью матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 сентября 2026 года:

«Локомотив» – «Трактор» — 5:1;
«Автомобилист» – «Динамо» Москва — 2:1;
СКА – «Лада» — 4:3 ОТ;
«Спартак» – «Торпедо» — 0:1;
«Северсталь» – «Салават Юлаев» — 2:3;
«Ак Барс» – «Сибирь» — 4:3 Б.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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