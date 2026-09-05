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Результаты матчей ВХЛ на 5 сентября 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 5 сентября 2026 года
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Сегодня, 5 сентября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 сентября 2026 года:

ХК «Норильск» – «Металлург» Нк — 0:3;
ХК «Тамбов» – ЦСК ВВС — 4:2;
«Ижсталь» – СКА-ВМФ — 2:3 Б;
«Буран» – «Нефтяник» — 1:2 Б;
«Олимпия» – «Динамо» СПб — 1:4.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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Новости. Хоккей