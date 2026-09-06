Расписание матчей ВХЛ на 6 сентября 2026 года

Сегодня, 6 сентября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 6 сентября 2026 года (время московское):

11:00. «Южный Урал» — «Челмет»;

11:00. «Магнитка» — «Горняк-УГМК»;

15:00. «Югра» — АКМ;

15:00. «Рубин» — «Рязань-ВДВ».

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.