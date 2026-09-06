Сегодня, 6 сентября, стартует регулярный чемпионат OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. В матче открытия действующий обладатель Кубка Харламова «Локо» примет бронзового призёра сезона-2025/2026 «Авто». Лучшая команда Запада сыграет с лучшей команды Востока. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 сентября 2026 года (время московское):

14:00. «Локо» — «Авто».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.