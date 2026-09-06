«Металлург» — «Амур»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Следующую игру «Металлург» также проведёт с «Амуром» 8 сентября в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.