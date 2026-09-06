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Ларионов — о 28 потерях СКА в матче с «Ладой»: помните, как Испания начала ЧМ?

Ларионов — о 28 потерях СКА в матче с «Ладой»: помните, как Испания начала ЧМ?
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов провёл аналогию с футболом, отвечая на вопрос о потерях команды в матче Фонбет КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Сапего (Голдобин, Кныжов) – 06:25 (5x5)     1:1 Чивилёв (Михайлов, Савчук) – 09:49 (5x5)     1:2 Савчук (Сомерби, Михайлов) – 18:35 (5x5)     2:2 Плотников (Сапего, Голдобин) – 29:49 (5x5)     2:3 Кинг (Сетдиков, Савчук) – 42:39 (5x4)     3:3 Атанасов (Аймурзин) – 55:07 (5x5)     4:3 Короткий (Атанасов, Маклюков) – 62:18 (3x3)    

– Какие-то вещи сегодня получились, какие-то нет. После игры мы уже обменялись с тренерами информацией. Пока делать какие-то выводы и вносить серьёзные коррективы мы не будем. Только какие-то детали почистить.

После второго периода, когда счёт стал 2:2, попросили играть разумнее и правильнее, потому что мы потеряли центрального нападающего – Бардакова. Нужно было играть гибче, если появляется усталость. Потому что Гримальди играл в двух от