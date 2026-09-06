Ларионов — о 28 потерях СКА в матче с «Ладой»: помните, как Испания начала ЧМ?

Главный тренер СКА Игорь Ларионов провёл аналогию с футболом, отвечая на вопрос о потерях команды в матче Фонбет КХЛ с «Ладой» (4:3 ОТ).

– Какие-то вещи сегодня получились, какие-то нет. После игры мы уже обменялись с тренерами информацией. Пока делать какие-то выводы и вносить серьёзные коррективы мы не будем. Только какие-то детали почистить.

После второго периода, когда счёт стал 2:2, попросили играть разумнее и правильнее, потому что мы потеряли центрального нападающего – Бардакова. Нужно было играть гибче, если появляется усталость. Потому что Гримальди играл в двух от