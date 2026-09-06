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Кузнецов — о «Сибири»: нахожусь не в своей тарелке, потому что меня только хвалят и хвалят

Кузнецов — о «Сибири»: нахожусь не в своей тарелке, потому что меня только хвалят и хвалят
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов заявил, что находится не в своей тарелке из-за того, что его постоянно хвалят. В матче Фонбет КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б) 34-летний форвард забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ и первую за новосибирский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галимов (Лямкин, Семёнов) – 02:46 (5x5)     1:1 Бек – 14:43 (5x4)     1:2 Никулин (Диц) – 18:14 (5x5)     1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко) – 35:17 (5x5)     2:3 Иванов (Семёнов, Лямкин) – 40:30 (5x5)     3:3 Терехов (Марченко, Денисенко) – 41:08 (5x5)     4:3 Денисенко – 65:00    

– Что скажешь о коллективе? Может быть, сравнишь его с «Металлургом» или с «Салаватом»?
– Ну, сравнивать я точно не буду. Но, как я уже говорил, обо мне сказали очень много приятных слов до подписания и во время, и поэтому я как-то нахожусь не в своей тарелке, честно говоря, потому что меня только хвалят и хвалят.

Г