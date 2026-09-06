Кузнецов — о «Сибири»: нахожусь не в своей тарелке, потому что меня только хвалят и хвалят

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов заявил, что находится не в своей тарелке из-за того, что его постоянно хвалят. В матче Фонбет КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б) 34-летний форвард забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ и первую за новосибирский клуб.

– Что скажешь о коллективе? Может быть, сравнишь его с «Металлургом» или с «Салаватом»?

– Ну, сравнивать я точно не буду. Но, как я уже говорил, обо мне сказали очень много приятных слов до подписания и во время, и поэтому я как-то нахожусь не в своей тарелке, честно говоря, потому что меня только хвалят и хвалят.

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