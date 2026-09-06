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Металлург — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 14:30 мск

«Металлург» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет хабаровский «Амур». Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следующую игру «Металлург» также проведёт с «Амуром» 8 сентября в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.