47-летний менеджер «Каролины» по экипировке стал экстренным вратарём команды

«Каролина Харрикейнз» объявила о назначении главного менеджера клуба по экипировке Жорже Алвеса экстренным резервным вратарём команды. 47-летний американец работает в клубе с сезона-2003/2004. Он дорос от помощника менеджера по экипировке до главного менеджера в 2025 году. Его имя было нанесено на Кубок Стэнли, выигранный «ураганами» в минувшем сезоне.

Согласно условиям нового коллективного соглашения, у каждой команды НХЛ теперь будет постоянный экстренный голкипер, который должен быть в её расположении как на домашних матчах, так и выездных. Он может принимать участие в тренировках, а в заявку попадает в случае травмы одного из основных вратарей (когда не хватает времени вызвать замену из фарм-клуба). На эту роль не могут претендовать голкиперы, игравшие в НХЛ (с полноценным контрактом) или сыгравшие более 80 матчей в любых профессиональных лигах.

У Алвеса есть небольшой опыт выступлений в качестве вратаря в профессиональных лигах – семь матчей в ECHL и два в SPHL. До этого он выступал за команду университета штата Северная Каролина после службы в корпусе морской пехоты США. 31 декабря 2016 года Жорже сыграл за «Харрикейнз» в НХЛ. Он вышел на лёд на восемь секунд в матче регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Он вошёл в заявку из-за травмы второго голкипера команды Эдди Лека и в концовке заменил Кэма Уорда.