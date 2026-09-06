Пашков — о ЦСКА: зачем громкие заявления из клуба — мне непонятно

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что не считает ЦСКА главным фаворитом нового сезона Фонбет КХЛ.

– Знаете, меня немного удивили последние заявления из лагеря армейцев Москвы. В прессе прочитал о том, что и состав у ЦСКА теперь исключительно чемпионский, и цель совсем рядом и только одна – Кубок Гагарина.

Могу согласиться с тем, что на бумаге ЦСКА провёл неплохую летнюю селекцию. Но при этом о каком-то отрыве от конкурентов ни столь громогласно, ни даже тихо я бы не говорил. Да, состав у ЦСКА крепкий по меркам КХЛ, но не сильнее ещё четырёх-пяти соперников по конференции и по лиге.

Здесь хороший пример – СКА. В Санкт-Петербурге летом состоялась ещё более мощная закупка, чем у одноклубников из Москвы. Однако из северной столицы громких заявлений мы не слышим. Наоборот, там молчок…

– Это правильно?

– Не знаю, правильно ли это для прессы и для рекламы. Но для команды и для тренерского штаба это полезно – никто не набрасывает на игроков и тренеров лишнее давление, не разделяет себя с командой. Зачем такие громкие заявления из ЦСКА – мне непонятно. Они могут не пойти на пользу команде. Хотя Игорь Никитин – опытный тренер, который знает, как лишнее давление убирать, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.