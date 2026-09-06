Воробьёв — о конкуренции в КХЛ: может, стоит вернуться к трёхочковой системе

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказался о конкуренции в Фонбет Континентальной хоккейной лиге.

«У нас интересный чемпионат, но хочется, чтобы такие команды, как «Барыс», «Сочи», «Амур», «Шанхай», «Лада» создавали конкуренцию. Когда за десятки игр до окончания регулярки понятно, кто выйдет в плей-офф – это не очень хорошо. Интрига – это одна из самых важных вещей в чемпионате. В этом нужно брать пример в НХЛ, где идут очко в очко до последних матчей.

Может, стоит вернуться к трёхочковой системе? Когда не было потолка зарплат, переход на двухочковую систему был логичным решением, так как он нивелировал большой разрыв между командами. Но сейчас я частенько вижу, что две последние минуты матчей команды просто докатывают, а потом разыгрывают очко в овертайме. При трёхочковой системе такого будет меньше.

Судя по работе клубов в межсезонье, конкуренция будет расти. Очень интересно сработал «Амур». Есть глубина состава, есть имена а-ля Виталий Абрамов, Слава Войнов, Кирилл Пилипенко – такие игроки нечасто доезжают до Хабаровска. У Виталия была серьёзная травма, после которой ему нужно было прийти в себя. Но, думаю, в этом сезоне мы увидим того Абрамова, который играл у меня