«Это же звучит круто, правда!» Кузнецов о шансах Овечкина забросить 1000 шайб в регулярках

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов выразил надежду, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет забросить 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету 40-летнего россиянина 929 голов в регулярках, с учётом плей-офф — 1006. По сумме шайб Овечкин уступает только Уэйну Гретцки (1016).

– Конечно, жду от Овечкина очередного рекорда. Сколько там до 1000? Вроде около 70. Мне кажется, это же будет даже очень прикольно, когда ты в старости такой сидишь и рассказываешь, сколько ты забил – 1000! Это же звучит круто, правда! Это уже будет прямо такая история, рекорд, который вряд ли кто-то уже и побьёт.

– В чём феномен Овечкина? Если выражаться в нескольких словах?

– Играй, забивай, играй! (Смеётся.) – приводит слова Кузнецова «Сила спорта».