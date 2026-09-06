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Форвард СКА Плотников: как только пойму, что это мне всё поднадоело, пойду в другую жизнь

Форвард СКА Плотников: как только пойму, что это мне всё поднадоело, пойду в другую жизнь
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Капитан СКА нападающий Сергей Плотников ответил на вопрос, не задумывался ли он о завершении карьеры.

– 36 лет – такой возраст, когда хоккеиста начинают спрашивать, когда он завершит карьеру. Есть у вас какой-то рубеж?
– Первое, если я перестану получать удовольствие. Второе, если я не смогу физически выполнять те действия, которые выполняю. Пока всё в порядке, меня всё устраивает, хватает времени восстановиться после игр.

Не хочу загадывать, просто будет, как будет. Я играю, получаю удовольствие, кайфую от этого. Нахожусь на льду, нахожусь в раздевалке. Как только я пойму, что это мне всё поднадоело, я пойду в другую жизнь, – приводит слова Плотникова «Спорт день за днём».

Действующий контракт Сергея со СКА рассчитан до 2028 года. Плотников – серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2014 года и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.

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