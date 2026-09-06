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Вратарь «Шанхая» Мифтахов — о Чикаго: город понравился. Там очень много русскоязычного

Вратарь «Шанхая» Мифтахов — о Чикаго: город понравился. Там очень много русскоязычного
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Вратарь «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов высказался о жизни в Чикаго, где выступал за фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» в АХЛ.

– Как вам в бытовом плане жилось в Чикаго?
– Мне понравился этот город. Там очень много русскоязычного – много наших людей, кафе, магазинов. Это огромный плюс. Мне там посчастливилось встретить хороших людей, с которыми дружим и по-прежнему на связи. За счёт этого мне было полегче.

– Любимое место?
– Там много хороших мест, но мне больше всего нравилось в центре, в Даунтауне Чикаго, где-то поближе к озеру [Мичиган]. Очень расслабляло, когда гуляешь там или сидишь рядом в ресторане. В целом очень солнечно, хорошие, приятные люди, – приводят слова Мифтахова «Известия».

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