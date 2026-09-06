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Пашков — об «Авангарде»: Буше и штабу нужно внести в свою работу что-то новое

Пашков — об «Авангарде»: Буше и штабу нужно внести в свою работу что-то новое
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Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил чемпионские перспективы «Авангарда» в новом сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

– В прошлом сезоне «Авангард» был совсем рядом с Кубком Гагарина. Да, за лето Омск ещё усилился – например, снайпером Ливо. Но у меня нет уверенности, что «Авангард» сделает решающий шаг.

– Почему?
– Для этого тренеру Буше и его штабу нужно поменяться, внести в свою работу что-то новое. Готов ли к этому североамериканец, способен ли сойти со своих рельсов – сомневаюсь, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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