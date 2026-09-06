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Металлург — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Металлург» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает хабаровский «Амур». В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1-й период
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Тодд (Орехов, Толчинский) – 07:26 (5x4)     2:0 Вовченко (Толчинский, Хабаров) – 10:23 (5x5)     2:1 Рыков – 13:26 (5x5)    

Следующий матч «Металлург» также проведёт с «Амуром» 8 сентября в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-оф