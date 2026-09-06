«Металлург» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает хабаровский «Амур». В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Следующий матч «Металлург» также проведёт с «Амуром» 8 сентября в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-оф