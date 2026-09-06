«Металлург» объявил об уходе Мозякина с поста директора по развитию клуба

«Металлург» официально объявил, что Сергей Мозякин покидает пост директора по развитию магнитогорского клуба. Ранее стало известно, что его в этой должности сменил Андрей Шаянов.

«Спасибо за работу, Сергей Валерьевич! Олимпийский чемпион, двукратный чемпиона мира, обладатель многочисленных рекордов с «Металлургом» — Сергей Мозякин дважды выигрывал Кубок Гагарина в качестве игрока и один раз в качестве ассистента главного тренера. Имя Сергея Валерьевича навсегда вписано золотыми буквами в историю клуба.

Мы не прощаемся и остаёмся на связи с нашей легендой. Всегда ждём на матчах «Металлурга», Сергей Валерьевич, и большое спасибо за всё!» — говорится в сообщении клуба.